隨著華爾街上周五的下滑，以及軟銀傳出大膽下注美科技股導致今日股價重挫，日經指數午後加劇下跌。

周一日經225指數跌115點或-0.5%，為23089點。東證一部指數跌6.8點或-0.42%，為1609點。兩指數更加遠離上周四創下的半年高點。

軟銀今日收跌7.1%，報5881日圓，來到近兩個月低價。軟銀傳出利用出售資產的獲利，近兩周在美國股市大手筆買下科技股選擇權，引發投資人不安。

行動電信商KDDI、軟銀電信、NTT Docomo皆跌逾1%。因執政黨重要首相候選人菅義偉上周宣布參選，菅義偉先前曾提出欲調降行動通訊費率。

工業機器人製造商發那克(Fanuc)大漲6.8%。日經新聞報導該公司因新冠疫情爆發，自動化需求提升，公司計畫將工廠機器人產量成長3倍。

青森銀行大漲8.5%，陸奧銀行飆升8.9%。地方媒體傳出該兩家公司正研擬合併業務。

(時報資訊)