真的是樂極生悲、從天堂掉到地獄！巴西一對年輕情侶到索羅卡巴河（Sorocaba River）遊玩，男子拿出鑽戒求婚，女友說Yes，兩人開心合影，他說完「我愛妳」就跳入河中與友人比賽游泳，結果5分鐘後他消失在河中，1個半小時後屍體被尋獲。

據英國《太陽報》報導，上月31日，巴西24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）與25歲女友坎波絲（Larissa Campos）到巴西聖保羅的索羅卡巴河遊玩，在一群好友的圍繞下，法迪尼拿出鑽戒向交往近2年的坎波絲求婚。

坎波絲笑著答應，並在未婚夫額頭留下深情一吻，兩人開心合照後，法迪尼脫下襯衫，準備與友人下水游泳慶祝，入水前他對未婚妻說：我愛妳，沒想到這卻成為兩人間最後一句話。

下水不久後，泳技相當優異的法迪尼竟突然消失在水中，眾人立刻報案，消防人員趕到現場進行搜救，約1個半小時後潛水員發現法迪尼的遺體。

坎波絲說．他們早已計畫要結婚，法迪尼也已準備好婚禮所有的計畫，他們打算2021年到哥倫比亞徒步旅行，當作他們的蜜月旅行。「如今，我只剩下我們共同生活與夢想的回憶」，坎波絲說。

(中時新聞網)