林國隆將從上一代窯主所學習的柴窯燒成方式，在燒窯的技術更加精進。（林國隆提供／盧金足台中傳真）

林國隆陶藝創作展「窯顏惑眾」於虎山藝術館登場，林國隆燒窯的技術精進，陶器在不上釉的狀態之下，燒出火痕、金銀彩、落灰、流瀑、結晶體系之魚卵結晶、哈密瓜紋理、翡翠青瓷等特殊風格。

南投縣文化局秘書王旻世表示，林國隆為水里蛇窯第三代窯主承先啟後，為在地水里及社區發展奉獻己力、為工藝發展奮力創見，成立台灣工藝之家協會並擔任創會理事長。

林國隆將從上一代窯主所學習的柴窯燒成方式，在燒窯的技術更加精進，為推廣傳統的燒窯技術與修復技術，並在水里蛇窯舉辦過數次的國際柴燒研討會、以及國內柴燒種子培訓，以民間之力延續了這項傳統製陶的工藝技術。

展出46件作品中強調藝術的價值，利用簡潔流暢的線條、單純的色系，細心巧妙的表現出陶的簡潔、素雅、沉穩、隨性、古樸的風格特徵，不加約束、不求刻意，以自己的語言來表達內心最真實的感受。

「窯顏惑眾」林國隆陶藝創作展-虎山藝術館展期自即日起至9月27日。

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