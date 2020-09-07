熱火在3勝0負聽牌的優勢下7日沒能關門收拾公鹿，主將吉米巴特勒(Jimmy Butler)認為大家過於鬆懈，打得很差「沒資格贏球」。聯盟第一戰將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)中途退場，讓熱火反而失去防守著力點。

巴特勒對ESPN說：「我們有點放鬆了，沒打出該有的比賽，(阿提托康波退出)我們立刻就鬆懈，我們停下防守，放下了防守原則。我們搶不到勢均力敵的球，籃板球輸給對方，一整個很差。」

阿德巴約(Bam Adebayo)說：「我們打得就像3勝0負的球隊，最後也像3勝0負的球隊那樣輸球。沒有足夠的投入，沒有犧牲自己的身體，我們必須打得像前3場那樣，我覺得我們沒有榨出全部的效能。」克勞德(Jae Crowder)也表示，他覺得阿提托康波退場之後，他們的心態就變了。

反觀公鹿球員在主將退場後士氣激昂，奮力在延長賽擊退熱火。事實上熱火在這場比賽之前已經連贏7場季後賽(首輪橫掃溜馬)，看到危機解除難免會鬆懈。

此外正規賽剩下1分44秒時，巴特勒似乎有被公鹿布雷索(Eric Bledsoe)犯規，裁判漏吹但熱火總教練史波斯查(Erik Spoelstra)沒提出挑戰。當時公鹿領先2分，這個判決是有可能影響勝負的。但是史波斯查覺得不重要了，畢竟公鹿打得很好，「我們不需要靠挑戰來贏球。」

(中時新聞網)