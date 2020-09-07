高雄市燕巢區因為鄰近工廠，大型車行駛在各主要與替代道路，車禍時有所聞。樹德科技大學近日舉辦「2020年新生領航營」，讓學生對即將邁入大學生活有新的認識，同時，也宣導交通安全，盼提高學生的交通安全意識。

樹德科大學務處主辦的「2020年新生領航營」自6日起至9日舉行，共有千餘名新生報名。校方除對學生講解未來大學4年將面對的課業與種種問題，期盼學生在衝刺課業的同時，也能照顧好健康。

以7日安排的生活達人闖關遊戲，有「酒駕體驗」、「大型車輛視線死角安全體驗」等數個闖關活動。前者是讓學生戴上模擬眼鏡，行走在規定的路線上，有的學生步伐不穩，如同打保齡球般，來個全倒，笑翻全場。

大型車輛視線死角安全體驗是希望騎乘機車要注意轉彎死角，已有駕照並擁有機車的伍姓學生說，在開學後，通勤時間仍以大眾交通運輸工具為主，感覺比較安全。

校長陳清燿勉勵學生，4年大學是為未來就業而學習，要學習用良善的態度找尋解決問題的方法；一個人的學習經歷和他的認知能力，決定了理解能力；坐而言，不如起而行，你若拒絕平庸，從今天起就得開始行動努力學習，因為人生没有如果，只有結果。

根據警方統計，燕巢區2019年有2件A1車禍，以及1064件A2車禍，A2類以機車683件最高，自小客車246件居次，行人101件，大型車34件，其中，18至24歲的學生占335件。

(中時 )