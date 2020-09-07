江姓男子因與妻子吵架竟在家縱火，還燒毀1輛機車，所幸火勢及時被消防隊撲滅。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市六甲區今天近午時發生一起民宅火警，警消人員據報趕往現場時，屋主江姓男子正在自行滅火，消防車到場後在半小時內將火勢撲滅，所幸人員均無礙，但現場已有1輛機車燒毀，警方調查後發現是人為縱火，凶手竟然就是江姓男子，他疑似跟妻子吵架後在門口燒衣洩憤，卻不慎引燃屋內機車，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，今天中午11時20分，南市消防局據報六甲區一處鐵皮屋發生火警，警方獲報前往現場了解狀況並管制交通，員警到達現場時，42歲的江姓男子正在使用高壓噴水機滅火，消防車趕到後全力滅火，30分鐘內將火勢撲滅，不過已燒毀1輛機車。

經警方調查後，發現這場火警其實是江姓男子縱火造成，並在現場查獲犯案工具包括打火機及蚊蟲噴霧劑等證物，於是將人帶回調查。

警方調查，江男疑似因與妻子吵架，心情不好，他先將屋內監視器砸毀後，再拿出毛衣在屋內大門旁點火燃燒，再以化油器清潔劑噴灑助燃，但火苗不慎引燃一旁停放的機車，江男也嚇得氣消，趕緊滅火，消防人員也即時抵達，避免火勢擴大。

(中時 )