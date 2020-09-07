阿嬌頭縫數十針。(圖／翻攝自東網）

阿嬌(鍾欣潼)今(7日)凌晨驚傳在廈門下榻的飯店發生意外，導致頭部嚴重受傷，立即送往醫院治療，並通知經紀人及閨密容祖兒，而她所屬的經紀公司英皇稍早也曝光阿嬌受傷原因，還有她頭包紗布的最新照片。

英皇透露阿嬌凌晨2點多起床去洗手間，突然感到一陣暈眩後倒下撞到頭，她緊急通知工作人員，並將她送醫後，聯絡人在北京的經紀人和容祖兒，兩人立刻搭第一班飛機往廈門了解情況，目前已做了腦部掃描和其他頭部檢查。

由於她右邊近眉骨處受傷，傷口長達6cm，因此共縫了數十針，因為當時情況緊急，先送往當地附近的醫院治療，經過商議後，經紀人決定將阿嬌轉到專科醫院，容祖兒也全程陪伴。因為她現在仍留院休息，沒能親自向大眾致謝。

經紀人透露目前阿嬌狀態平穩，謝謝大家的關心，被問到阿嬌會擔心破相嗎？英皇回覆：「大家放心，會找最好的醫生把阿嬌醫好。」

(中時新聞網)