口罩國家隊加利科技驚爆進口大陸製口罩，配送大台北藥局冒充實名制口罩，自4日起至6日，已回收加利口罩143萬8000多片，絕大部分來自新北。中央流行疫情指揮中心表示，民眾若拿到印有「Carry Mask」的口罩，即日起可到實名制藥局或衛生所換貨，不用帶健保卡，但是要填換貨單。

指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，民眾「換罩」踴躍，不過和事件爆發（3日）隔天相比，數量已有趨緩。昨一共回收15萬8844片，新北最多15萬1285片、台北市3152片及基隆市2264片。

退換口罩最後一天為9月11日，蔡壽洤強調，民眾無論是不是實名制拿到的口罩，只要鋼印印有「Carry Mask」，就可以換，不用帶健保卡，填換貨單即可。

未來要如何辨別醫用、非醫用口罩？蔡壽洤解釋，醫用口罩歸衛福部、非醫用歸經濟部管理，目前正在研擬，至少醫用部分要標示產地或醫用鋼印，相關措施預計一個月內公告。

另外蔡壽洤呼籲，市面上有許多口罩販售，實名制的14天9片數量相當充足，民眾不用盲目地追求特殊花樣口罩。

(中時新聞網)