新竹州圖在1980年代中期關閉後塵封了36年，經歷2年工程後，將在10月重新開放。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

已有95年歷史的新竹州圖書館，早年是1950、60年代新竹人的共同回憶，但州圖書館因土地與建物之後轉為新光人壽所有，1980年代中期關閉後塵封了36年，新竹市政府此次搭配即將登場的台灣設計展，特別加以整修，經歷2年工程後，州圖將在10月重新開放。

市長林智堅表示，新竹州圖位處護城河畔，連貫鄰近的迎曦東門城、新竹市役所與新竹州廳，1998年被指定為市定古蹟，但私有產權啟動修復及開放非常不容易，他上任後積極跟新光人壽接洽，更曾親自向新光金控董事長吳東進商談活化，獲支持後市府才啟動修復工程。

市府之後先向文化部爭取5257萬元修復經費，但在修復過程中，因古蹟隱蔽處拆解後發現構件損壞嚴重，原來爭取的工程經費不足，感謝新光人壽在修復過程中的大力支持。

他表示，新竹州圖書館為全台第2座地方公共圖書館，當年是為紀念日據時代的裕仁皇太子來訪所建，當時即設計有「親子共享專區」，在玄關上方還有象徵日本皇室的16瓣菊花紋章。

修復後的州圖預計10月搭配設計展，邀請科技、設計、空間裝置、光影等跨領域藝術家及團隊參與其中，以「閱讀」布展。

市府指出，州圖重新開放後，民眾可由台鐵新竹站為起點，展開古蹟漫步旅行，從1913年建造的新竹火車站開始漫步，沿途欣賞東門城、護城河、接著到州圖書館，還有同樣興建於1925年的新竹美術館，最後來到建造於1927年的新竹市政府，欣賞新竹市獨有的古蹟群。

市文化局表示，新竹州圖書館擁有近代復興式RC建築特色，重視水平線條分割，整體建築形貌方正，鮮少有複雜的量體組合。室內使用採光高窗、外部牆面部分飾以泥塑洗石裝飾圖樣，修復工程並採原貌修復，盡可能保留舊設備並恢復其功能、引入現代防火、防蟲等新技術。

(中時 )