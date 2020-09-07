英脫歐貿易談判在周一陷入危機，英國已向歐盟提出警告，除非雙方在10月15日以前達成一項自由貿易協議，否則英國可能推翻已經簽定的分手協議。

這是長達4年的英脫歐戲碼最令人吃驚的轉折之一，據報導英國正在計畫推動新的立法，準備推翻英脫歐協議中的關鍵部分，如果落實該法案，勢必將危及1月簽定的脫歐協議，並使北愛爾蘭的緊張局勢升高。

《金融時報》報導，消息人士透露，將於周三發布的內部市場法案章節，料將撤銷脫歐協議裡部分條款的法律效力，涉及的部分包括國家援助與北愛爾蘭海關等。

報導指出，英國首相強生周一將宣布，英國已經將10月15日訂為與歐盟達到自由貿易協議的最後限期，如果未能在此之前達成任何協議，雙方應該「接受這個事實，並繼續前進」。

根據首相辦公室傳出的訊息，強生將表示「如果我們不能在那之前達成協議，那麼我不認為我們之間會有一個自由貿易協議，我們都應該接受這件事，然後繼續前進」。

英國在1月31日脫離歐盟，雙方必須在當前的過渡協議於12月底落日之前敲定一項新的貿易協議，但迄今談判仍因國家援助規定與漁業政策等議題陷入僵局。英國與歐盟將於周二舉行最新一輪談判。如果雙方最終仍無法達成協議，英國與歐盟之間將近1兆美元的貿易活動恐將陷入高度不確定性。

(時報資訊)