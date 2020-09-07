修電梯突然一聲慘叫！ 工人莫名倒地急救中（戴上容翻攝）

45歲廖男今天下午2點，在三重區公園街32號地下停車場維修機械式電梯時，突然發出大聲尖叫，陪同的林姓女同事聽到後，緊急報警並在地下3樓電梯發現廖男倒臥在地下室，警消人員獲報後，將廖男送至馬偕醫院急救，後續將調查事發原因。

(中時 )