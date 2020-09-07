修電梯突然一聲慘叫 工人莫名倒地急救中 16:012020/09/07 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 修電梯突然一聲慘叫！ 工人莫名倒地急救中（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 修電梯突然一聲慘叫！ 工人莫名倒地急救中（戴上容翻攝） 45歲廖男今天下午2點，在三重區公園街32號地下停車場維修機械式電梯時，突然發出大聲尖叫，陪同的林姓女同事聽到後，緊急報警並在地下3樓電梯發現廖男倒臥在地下室，警消人員獲報後，將廖男送至馬偕醫院急救，後續將調查事發原因。 (中時 ) #機械式電梯 #三重區公園街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 退休警談凶宅抓交替 恐怖案情「詭」奪房客命 11:332020/09/05 社會 西班牙正妹夜騎恆春遇死劫 山路對撞貨車狠摔水溝身亡 11:132020/09/05 社會 男釣客龍洞岬步道落海 警消搜救中 09:502020/09/06 社會 落實急救訓練 新化高中教職員比賽搶救安妮 13:252020/09/04 寶島 台南砂石車衝入民宅 男卡駕駛座獲救 04:102020/09/05 地方新聞 蹲馬桶突竄眼鏡蛇狂吐舌 打死後驚湧10條男嚇歪 16:202020/09/06 搜奇 金曲樂團主唱 屏東表演台上昏倒送醫搶救不治 享年50歲 22:052020/09/05 娛樂 女教授視訊課程中倒地 學生眼睜睜看她吐完2字斷氣 10:182020/09/07 國際 不只加利！基層藥師爆 MIC混MIT早聽說 上億片陸口罩竄全台 04:102020/09/05 社會新聞 香港大遊行要求重啟選舉 警方逮捕289人 23:502020/09/06 兩岸 社會熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 瘋狗浪前2波沒人理第3波跟著來 輕傷釣客：瞬間眾人全落海 - 社會 房東聞腐臭味 開門驚見花蓮空軍中尉浮腫遺體 - 社會 嘉義今晚「送肉粽」路線曝光 在地居民：陋習還跟風 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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