英國8月房價創下2016年以來的最大漲幅，並創下歷史新高。

英國主要的抵押貸款機構Halifax周一公布最新數據，英國8月房價較去年同期上漲5.2%，較7月上漲1.6%，略超出市場預估的月漲1.5%。

惟Halifax表示，英國住房價格要維持這樣程度的漲勢，仍是極不可能的事。

(時報資訊)