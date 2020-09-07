《國際經濟》4年來漲最凶 英8月房價創歷史新高 15:582020/09/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國8月房價創下2016年以來的最大漲幅，並創下歷史新高。 英國主要的抵押貸款機構Halifax周一公布最新數據，英國8月房價較去年同期上漲5.2%，較7月上漲1.6%，略超出市場預估的月漲1.5%。 惟Halifax表示，英國住房價格要維持這樣程度的漲勢，仍是極不可能的事。 (時報資訊) #英國 #房價 #Halifax #國際經濟 #最凶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》南韓第二季旅遊收入 創17年新低 10:512020/09/07 財經 《國際金融》沙國大降價＋需求信心減弱 油價觸及7月來新低 15:232020/09/07 財經 《國際經濟》穆努欽：國會通過的臨時撥款法案可能延續到12月 09:092020/09/07 財經 《業績-半導體》旺宏8月營收31.54億元 前8月創同期新高 14:322020/09/07 財經 《國際經濟》全球經濟要重回疫前水準還要數季之久 但中國例外 14:322020/09/07 財經 股市續漲風險提高 建議股六債四配置為宜 12:352020/09/07 財經 「在家工作」Chromebook帶動 群光8月營收創同期新高 15:062020/09/07 財經 《國際社會》抗疫大突破！澳洲總理：第一批新冠疫苖1月到位 12:502020/09/07 財經 海悅代銷建案火熱 營收續創單月歷史新高 15:422020/09/07 財經 東南亞影展 異國傳統美食贈觀眾 04:102020/09/07 地方新聞 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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