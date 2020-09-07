日前安永會計師事務所舉辦校園之星（EY Academy）商業案例挑戰成果發表會，吸引數十位大專院校學生參與，同時安永也在計畫中挑選新興世代的跨領域人才。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永校園之星計畫讓學生們提前在就學時了解並培養職場上的合作精神與積極工作態度，連結所學提出可行性方案，體驗真實商業世界的運行，吸取寶貴經驗、快速成長。

安永也強調，校園之星計畫為培養具備國際觀及專業能力的審計人才的長期培訓計畫，第一屆於2019年開跑，台灣各大專院校學生經徵選面試通過後，即可參加安永為期2年半的完整的課外培訓，包含英語訓練、團隊社交能力、以及商業案例挑戰賽等，並由安永合夥人擔任學員導師，定期進行職涯發展對談，提供學員與職場接軌之全方面培訓。

近幾年來四大會計師事務所（勤業眾信Deloitte、資誠PwC、KPMG安侯建業、安永EY）皆指出，未來徵才方向將趨於跨領域、數位化等面向。

以往的學子加入四大會計師事務所，最基本就是必須具有會計專業，現在除了會計專業之外，會計師事務所也希望未來的人才能夠具備數位化與數據應用能力、跨領域能力、外語溝通能力以及創新思維與靈活的應變能力。

(工商 )