高爾夫球代工產業，正從疫情的「慘業」中，逐步復甦，大田（8924）繼7月營收回升之後，因客戶訂單湧進，7日公佈8月單月營收達3.77億元，比去年同期的3.52億元，年增6.98％，累計前8月營收約23.11億元，仍然年減13.80％，不過，由於該產業進入旺季，第三季和第四季營運動能充足。

大田8日表示，高爾夫球桿頭代工營收約佔整體營收的85％到90％之間，主要客戶包括Titleist、PXG、Bridgestone、以及MITSUBISHI等，其中，美系客戶和日系客戶的營收，大約占營收的各50％左右。

大田指出，大田營收從7月開始回升，主要是疫情期間的遞延訂單，陸續出貨，另有部份急單補貨，2個力道將營收推高。

大田說，下游客戶湧入訂單，跟美國和日本市場解封有關，因為，消費者閃久了，一旦解封，就想要到戶外運動，出現報復性消費，帶動買氣，進而降低下游客戶的庫存。

大田指出，由於高爾夫球代工產業進入旺季，根據目前的接單狀況，「比預期中的好」，因此，第三季確定回升之後，第四季動能將續強。

(工商 )