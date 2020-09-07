農委會7日正式公告「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」意即，「國內」禁用「瘦肉精」，不論是製造、調劑、輸出入、銷售，甚至是陳列，但如果是「國外」的豬、牛，在國外使用萊克多巴胺，則不受限制。

農委會指出，是為配合衛福部訂定進口豬製食品中萊克多巴胺安全容許量，而進行相關規定的修正及公告，並重申國內禁用瘦肉精的立場從來沒有改變。

農委會在8月28日預告修正草案文字內容在預告期間引起大眾誤解，為避免造成困擾及確保台灣養豬產業競爭力，昨日公告時將預告內容修正為能更清楚的區分「國內」禁用，「國外」進口不在規範之列。

農委會強調，每年都會與衛福部成立計畫執行畜禽產品藥物殘留監測，避免違規殘留情事發生，一旦查獲違法使用者，將依據《動物用藥品管理法》第40-1條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，且主管機關還會公布違規業者的名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者，處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

(工商 )