台中清水大楊油庫7日舉行修復動工典禮，市議員楊典忠表示，有民眾向他反映指出，大楊油庫2014年由市府公告為歷史建築，週邊環境也規劃成觀光遊憩景點，但卻沒有公車站，他呼籲應儘速規劃站牌或候車亭，讓民眾方便造訪。

清水陳先生說，以前都聽說山上有大楊油庫，但是想說搭公車去逛逛卻都查不到，到了現場看到有公車經過才知道，原來是沒設站，他認為，市政府官員都是搭公務車由司機載到現場剪綵，所以公車「有經過、卻沒設站」也沒關係。

文化局長張大春表示，目前大楊油庫才剛展開修復，下一步會與交通局思考交通問題包括公車及專車，但會以公車為第一優先，未來會持續跟中央再爭取經費，進一步串聯周邊景觀行銷清水各景點。

楊典忠指出，清水山上吳厝、楊厝、海風、東山四里的公車路線少、班次也少，好不容易有大楊油庫這座見證美軍越戰史蹟的觀光景點，公車路線不但沒增加，有經過的公車路線還沒設站，他認為，市府應該加強橫向聯繫，文化局、觀光局要把遊憩景點的大眾運輸需求提給交通局規劃，並提升觀光導覽軟體服務與週邊帶狀景點連結，才能有效推動原縣區觀光景點的宣傳。

(中時 )