針對恆述法師爆料弟弟「2人在美國雷曼兄弟，（賠）不知道3、5億了，什麼在我身上給我2億」，費玉清（小哥）經紀人奚宜今表示，小哥除了投資房地產之外，從來不做其他的投資。對於恆述法師提到，小哥固定給她每月5萬元零用金，奚宜則說：「姑且不提往事，去年1000多萬元的清償，這是多少個5萬元的累積。」

法師暗指費玉清小氣，奚宜則說，她追隨小哥二十多年，小哥的座右銘是「眾人皆以奢靡為榮，吾心獨以儉素為美」，雖然他自己生活儉樸，但絕對不是小氣，他一直很重視並關懷家人，做為一個弟弟對姐姐的照顧，他絕對對得起自己。

此外，針對恆述法師提到小哥一毛不拔，也引發許多歌迷及網友抱不平，費玉清投身公益多年，據悉，多年來小哥每年都捐款大約600萬元幫助各種弱勢團體，光是去年就捐了2000萬元，他慷慨解囊的例子不勝枚舉，之前高雄氣爆捐300萬､莫拉克颱風捐200萬⋯，所以他是「錢用在刀口上」！

(中時新聞網)