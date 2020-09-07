颱風海神7日凌晨肆虐日本長崎縣，九州共約45萬戶停電，本州山口縣則有逾7萬戶停電。九州、四國和本州西部地區當天有579班內陸航班取消。鹿兒島縣、長崎縣等逾50人受傷，另有4人失蹤。海神後於當地時間早上9時許，在南韓南部蔚山廣域市登陸。

日本氣象廳指，海神於周一凌晨2時集結在長崎縣五島市東南方約40公里的海面，中心風力時速162公里，最高陣風時速216公里，之後以每小時35公里的速度向西北北移動，移向南韓。

五島市於自當地凌晨1時起下雨，約1小時後，即測得87.5毫米雨量。當局向福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等11縣發出疏散指示或警告，共有410萬戶、880萬人受到影響。九州電力公司表示，受海神影響，九州地區約有45萬戶停電，其中鹿兒島縣約有21.5萬戶停電，佔該縣約18%用戶，長崎縣約有15萬戶停電。

風暴也造成多人受傷。五島市1個避難中心，周一凌晨發生玻璃損毀，4人走避不及，手腳受到輕傷。大分縣竹田市1名八旬婦人在停電期間，於大廈樓梯間絆倒受傷。

(中時 )