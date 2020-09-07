農委會今(7)日正式公告「修正動物禁用乙型受體素公告」，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」，強調若查獲違法使用乙型受體素者將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

農委會表示，8月28日預告修正草案文字內容在預告期間引起大眾誤解，為避免造成困擾及確保台灣養豬產業競爭力，於今日公告將預告內容修正為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列」。

為避免業者違規殘留發生，查獲違法使用乙型受體素者將依據「動物用藥品管理法」第40-1條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰且主管機關應公布違規業者之名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者，處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

農委會重申，國內絕對不會核准申請使用乙型受體素，此立場從未改變。

(中時 )