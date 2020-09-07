台南學甲農地填埋爐渣案，市府環保局7日再提出說明，除強調已依法對明祥馨公司加重裁罰7萬2000元，並要求180個工作天內完成清理，也派員前往現場監督管控清理進度，發現目前現場已開挖清理出爐渣粒料填埋工作面，該局將持續監督作業，還給大家一個乾淨的環境。

環保局說，明祥馨未依經濟部公告「電弧爐煉鋼爐碴（石）」規定的再利用用途使用，置放於農地，違反《廢棄物清理法》暨經濟部《事業廢棄物再利用管理辦法》規定，經考量此案汙染程度、汙染特性及危害程度，依據準則公式計算罰鍰，加重裁罰7萬2000元。

環保局指出，此案於2015年及2020年執行相關採樣及檢測作業，都依廢清法與《土壤及地下水汙染整治法》的規定，採用環保署公告的標準檢驗方法辦理，經分析戴奧辛及重金屬均未超過廢棄物毒性溶出試驗標準，土壤也未達汙染標準，但因不應棄置於農地，該局仍依職權責令清理。

環保局長謝世傑表示，原本明祥馨所提的清理時間是2年，該局評估爐碴量後要求做最短處理，明祥馨已配合於4日於上午8點30分起陸續調動怪手、載土車輛等機具進埸，該局今天也再派員到現場監督管控。

(中時 )