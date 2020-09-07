台中市今年首場現場大型就業博覽會「職缺3000 振興就業博覽會」，將於9月12日在台中世貿2館盛大登場。現場將設置風能產業、回流台商、高薪職缺、無煙囪產業、在地企業等5大特色招募專區；邀請63家優質企業提供逾3600個職缺，包括高階技師、品管主管等職缺起薪更上看7萬元，歡迎求職民眾把握機會。

勞工局長吳威志說，台灣下半年疫情趨緩，許多產業有回溫趨勢。科技大廠如矽品精密、知名餐飲集團王品、豆府及好市多美式商城向市府表示合作徵才意願；勞工局自8月起推出「振興就業 週週徵才」活動，單月即提供逾100家企業、超過5000個就業機會。

吳威志指出，振興就業博覽會的風能專區提供逾260個職缺，起薪皆逾4萬元，風機與高壓電技師薪資更上看7萬元；另也邀請回流投資台商如矽品精密、橋椿金屬、旭東機械、宇隆科技等，提供工程師職缺皆近4萬元起跳。

高薪專區篩選提供職缺超過50％，起薪皆超過4萬元的企業，包括台灣特斯拉、上銀科技、友達光電等；無煙囪產業專區則邀請有展店計畫的王品、豆府集團、年底將在北屯開幕的好市多商場等，釋出超過1600個職缺。

台中市就業服務處代理處長許淑玲提醒，此次徵才活動仍請民眾遵守市府防疫措施，如有國外旅遊史及發燒或呼吸道症狀者，請勿前往活動現場。

(中時 )