台塑四寶今(7)日針對第三季、第四季展望提出最新看法，第三季在定檢陸續告一段落，加上產業旺季時序下，第三季營收均可相較第二季成長，加上第三季有股利進補，獲利也可望相較第二季成長。

台塑(1301)表示，9月配合台塑化歲修廠數，雖然比8月少3個廠，但是因台塑化RDS#2異常，減少丙烯供應，整體開工率下降，不過，因為近期美國南方Laura颶風侵襲墨西哥灣，影響德州及路州石化原料生產重鎮，8月25日起部分石化廠被迫預防性停車，包括乙、丙烯產能約626萬噸及239萬噸停工，分別佔美國總產能16%及11%；另外，PE、PP、PVC停工產能分別為384萬噸、221萬噸、120萬噸，分別佔美國總產能18%、26%、12%，因部分工廠之電力完全恢復約需2~4週，導致市場供給趨緊，已帶動石化產品價格上漲，因此，台塑預估9月營業額會略高於8月，至於第三季，則維持先前看法，認為第三季營業額會比第二季成長，此外，第三季有33億元現金股利，獲利可望優於第二季。

南亞(1303)表示，9月化工產品因乙二醇市場價格盤整後小幅向上，加上需求維持穩定，營收增加；電子材料方面，9月因雲端伺服器及5G網通產品、行動通訊裝置訂單略減，及兩岸玻纖絲產品營收減少，預估營收略減；聚酯產品預估整體營收持平；在塑膠加工產品方面，大陸市場進入「金九銀十」傳統旺季，加上掌握大陸擴大內需及水患後的重建商機，積極拓銷各項產品，營收預計會增加，因電子材料佔比南亞營收大宗，故整體來說，南亞9月合併營收較8月微幅減少。南亞進一步表示，第三季合併營收會較第二季成長，原因包括電子材料為傳統旺季，手機品牌商陸續推出5G產品，且汽車板因庫存已逐漸去化，備貨訂單增加，加上消費性電子與民生及宅經濟的基本需求，有利市場銷售，營收增加，聚酯產品也隨著各國解封程度提高，終端零售業銷售回溫，有利營收表現，至於到第四季，目前也看到應該會在比第三季微幅成長。

台化(1326)表示，展望第三季營收比先前預估略好，仍然維持9月營收優於8月、第三季合併營收優於於第二季，第三季營收增加主要是來自於價格的回升，而售量方面台灣因為已經過了年度定檢高峰，售量成長，寧波廠因苯酚、丙酮第二季市況佳增加銷售而第三季正常，加上PTA定檢，售量比第二季減少；至於第四季合併營收初步預估將優於第三季，主要是售量增加，今年大型年度定檢都已經完成，第四季除了10月寧波苯酚廠安排定檢，ARO-3因塑化第一套RDS定檢，芳香烴原料重質輕油短缺，預計將配合停車外，其餘各廠皆可全能生產。

台塑化(6505)表示，近期美國石化廠受颶風影響，石化產品供給減少，現貨價格大漲，帶動亞洲價格上漲，且下游需求穩定，加上輕裂廠進入集中定檢期，供給較吃緊，輕裂廠持續正常獲利；另外，9月煉油廠煉量36萬桶/日、產能利用率67%，預計第三季平均產能利用率65%；輕裂廠OL#3自8月中至9月底定檢，第三季平均產能利用率為76%。

(時報資訊)