不少大型旅行社，近期為降低營收衝擊，紛紛將實體門市關閉。雄獅今年關閉30家實體門市、易遊網全台17家門市關閉7家，恐掀起實體門市倒閉潮。交通部觀光局表示，所謂倒閉是經營不下去，公司登記註銷，至於實體門市關閉則是與產業結構調整有關，今年統計至8月底，有30家主動解散，佔比不算太高。

經觀光局查旅行社申請停業、解散情形，2018年共有8家申請停業、49家解散；2019年為18家申請停業、25家解散； 2020年統計至8月31日止，計有18家申請停業，30家解散，合計佔旅行業家數比例約1.5%。

觀光局長張錫聰說，在整體比例上算低，但要持續觀察，也不希望業者倒閉很多，應該多轉型。而旅行社實體門市的關閉跟整個產業結構調整有關。因國境尚未解封，國旅是大家轉型投入的是市場，很多中、大型旅行社，會把做出國旅遊的業務轉成國旅；在需求的訂購、交易習慣方面，國旅跟出國旅遊不同，業者在調整門市時會有所改變。

張錫聰說，第一個改變是OTA平台盛行，很多消費者利用線上交易，不須實體門市；有些實體門市到在交通節點，比如下高鐵站或火車站，在站的周邊買當地TOUR，這是整個市場結構改變，業者求變求新的調整，沒有門市倒閉潮的情形；倒閉是經營不下去，員工全部遣散、收掉，公司登記註銷叫倒閉。

觀光局表示，第3季續推動紓困3.0措施，透過補貼受衝擊較大以經營出入境業務為主之旅行業薪資成本，盼穩定觀光產業就業環境，爭取業者轉型空間，讓業者能有更多時間思考汰留及調整企業組織，以因應疫情影響。

張錫聰說，紓困3.0的經費還在立法院審議，立法院有排入優先議事，等立法院審議通過，撥款有著落，錢就能核撥下去，至於什麼時候則需要立法院配合、盡速通過。至於10月安心旅遊，還要看行政院的整體政策及財務規劃，目前狀態不確定。

(中時 )