距離中秋節還有一個月時間，高雄市政府海洋局7日在東港強旗艦店召開記者會，宣布將帶領6家水產業者「超前部署」，攜手知名水產拍賣達人「東港強」，推出今年的「中秋夯魚組合」及「月圓好魚禮盒」，搶攻節慶送禮及烤肉市場。

高雄海洋局代理局長黃登福7日表示，該局為了協助高雄漁產業者，搶攻中秋禮品商機，聯合永安區漁會、魚社長極致石斑魚、好廚家養鱸世家、天時福水產食品、鮪軒超低溫鮪魚、以及責任生產等6家高雄在地水產業者，嚴選煙燻石斑魚、一夜干、鮪魚、白蝦等，以及適合送禮的龍虎斑禮盒、鱸魚精禮盒等自產漁產食材，透過直播，全部免運費，就能將高雄海味直接宅配到府。

高雄海洋局指出，海鮮水產是優質蛋白質，用水產品來取代部分烤牛肉、豬肉，既可享受美食，又不用擔心中秋節慶，對身體造成太大的負擔，此次活動是海洋局首度與知名水產直播平台合作，要運用高雄優質魚產品和老闆的專業魅力，讓消費者不用出門就能買到優質的水產品食材，享受到最頂級的美味。

(工商 )