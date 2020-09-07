台股開高震盪收小黑，但新台幣升勢延續，上演股匯不同調，但央行仍堅守29.5元防線，尾盤進場調節後，升幅快速收斂，終場收在29.524元兌1美元，升值1.3分，終結連續三個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量6.77億美元。

外匯交易員指出，美股上周五續回檔，主要亞幣周一各自表述、有漲有跌，但幅度都不大，台股開盤後試圖反攻，卻是後續無力震盪向下。反觀新台幣實質匯率則延續上周小幅走升趨勢不變，主要因外資偏匯入，及出口商恐慌性拋匯進場的效應，尾盤老大（央行）不改大幅作價動作，終場僅收小升。

外匯交易員認為，目前國際情勢沒有太大變動，疫情仍有待疫苗好消息，中美間的衝突也在發展中，外資操作還是相對保守、有買有賣，短線匯市由出口商拋匯主導，新台幣欲弱不易，預料就是守穩在29.5元防線，靜待下周17日的央行第三季理監事會，提供市場新的指引。

(工商 )