財政部7日公布8月進出口統計，我國8月出口值為311.7億美元，創下歷年單月新高，年增率為8.3％，為新冠肺炎疫情後難得的連二紅。

財政部分析，從近幾月出口而言，因新冠肺炎疫情籠罩，科技與傳產貨品仍處於「強弱分明」態勢，科技產品受惠於5G通訊、宅經濟、遠距商機等新興應用持續推進，加上台商回流與旺季出貨顯現，電子零組件與資通訊產品出口表現亮麗，維持我國出口值正成長。

自各國解封後，因採取復工與疫情共存情況，財政部認為，我國科技產品長線趨勢不變、商機持續增加，例如台積電在法說會宣布今年其營收成長率有望達10％以上、其資本支出也上調到歷年最高，顯見電子零組件產業訂單滿載、欣欣向榮。

此外，中華經濟研究院月初公布8月製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）指數，PMI回升至56％，為今年以來最快擴張速度；而NMI攀升至59.4％，為創編以來最高點，PMI、NMI同步擴張，為疫情以來首見，同樣可看出景氣回升趨勢。

(工商 )