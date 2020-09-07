為了振興就業並協助中高齡者重返職場，勞動力發展署中彰投分署將在員林、彰化、南投舉辦三場聯合徵才；雖受疫情衝擊，長照、運動休閒產業仍逆勢成長，部分從未徵人的傳產公司罕見釋出職缺，且起薪上看35K。
中彰投分署長林淑媛表示，面對超高齡社會加速到來，中高齡者人力的活化及運用已成趨勢，這次共邀請轄內居服機構、台灣玻璃、岱宇國際、樹德企業等48家知名廠商，釋出逾1200個工作機會，且特別篩選如技術員、品檢員、照顧服務員、工程師等多元職缺，供中高齡者與一般就業民眾選擇。
新冠肺炎疫情重創全球經濟，國人無法出國旅行，在家健身、走出戶外運動風氣興盛，讓運動健身器材、自行車產業商機夯，急需徵人趕製訂單產品；除了生產健身器材的岱宇國際，生產腳踏車零組件的利奇機械過去鮮少擴編人力，也首度參與聯合徵才，且薪資35K優於業界。
第一場10日上午9時30分至1130分在員林就業中心登場，利勤實業、得貹股份有限公司、正新橡膠和好朋友居家照顧服務等4家廠商參與徵才，並加碼辦理「職場齡距離、重整再出發」就業促進課程。
11日10時至12時則在彰化市老人文康中心，包含矽品精密、利奇機械、台玻、慶豐富和美廉社等16家廠商提供多達400個職缺，逾半數職缺薪資待遇達30K以上，還提供遠距面試專區。南投場則將於17日上午9時至12時在中興新村登場，提供800個職缺。
(中時 )
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