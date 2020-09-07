宜蘭縣消防局今天（7）日獲報，指頭城鎮大溪漁港燈塔處有多名釣客被海浪打落海裡，消防局獲報後立即派遣多分隊前往現場救援，造成船上10人，4死6傷的悲劇。

據《聯合新聞網》報導，宜蘭縣內屬於中央管漁港的烏石港近海一字堤，有開放垂釣，若有需要，則需透過搭船的方式過去；但在縣管的漁港中，目前只有南澳漁港開放垂釣，而今傳出釣客遭瘋狗浪捲入的大溪漁港，並未在開放垂釣的名單內。

10名釣客宜蘭大溪落海，4人無生命跡象，圖為相關人員到場搶救。(圖／記者邱立雅攝影)

據悉，除現場豎立相關警示牌外，也有相關水泥墩告知民眾，由於這裡的魚群較豐富，常有釣客前來，但也若經查獲違反規定，海岸巡防機關將會加強勸導，若再不聽勸，則可依《漁港法》，處３萬元以上至15萬元以下罰鍰。

而是發當時，據釣客表示，颱風過後正是魚群大咬時機，因此才會有大批釣客前往，不過海神颱風雖然遠離台灣撲向韓國，但北台灣仍有長浪，中央氣象局持續發布長浪即時訊息，今天的長浪訊息是台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，宜蘭為黃色警戒燈號，提醒民眾前往垂釣時，仍要評估當日的天氣狀況。

(中時新聞網)