DIGITIMES Research調查，2020年蘋果(Apple)受疫情影響，iPhone 12(暫稱)系列量產及上市時間點推遲超過4~6週，2020年下半合計該系列出貨量因而落在6,300萬至6,800萬支間，將較2019年下半iPhone 11系列減少超過500萬支，然蘋果除首推深藍色機款，相關組件規格如相機、面板、通訊模組亦有所升級，供應鏈隨之變動。

DIGITIMES Research研判2020年iPhone 12系列總出貨數落在6,300萬至6,800萬支間，然目前還沒有底定的美國額外發放的失業救濟金額度多寡，則可能該出貨規模落差高達500萬支。另一影響因素則為通訊軟體，微信（WeChat）若無法於中國大陸區App Store上架或預裝於iPhone，會衝擊中國大陸消費者購機意願，則2020年iPhone總出貨將較原預估1.9億支減少近1成。

新iPhone在2020年出貨量估至多6800萬台。（Digitimes提供／黃慧雯台北傳真）

DIGITIMES Research走訪供應鏈了解，iPhone 12系列均維持臉部辨識（Face ID）功能，並皆將有支援毫米波頻段(mmWave)的機型，當中最高階機款除新增ToF相機，其後置相機廣角鏡頭更升級為感測器移動的光學防手震(Sensor-shift Optical Image Stabilization)。

在iPhone 12系列零組件供應及整機組裝方面，鴻海仍為主要機框製造及整機組裝業者，三星顯示器(Samsung Display)則獨供多款AMOLED面板，DIGITIMES Research認為兩者可謂供應鏈上的大贏家。

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