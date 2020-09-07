西班牙網紅「黑素斯」來台定居多年，經營的YouTube頻道擁有34萬追蹤數，人氣不俗，他經常透過影片分享日常生活與想法，近日他發布了影片，透露在台灣就醫竟遭到歧視，被泌尿科醫生嗆「外國人都亂打砲」，咬定他私密處搔癢一定是性病，讓他直呼誇張。

西班牙網紅「黑素斯」經營了YT頻道「「阿兜仔不教美語」，昨天上傳了最新影片〈台灣醫生用種族歧視來診斷老外？〉，抱怨他之前去看醫生遭遇的荒唐情況，黑素斯表示有次私密處搔癢有些不舒服，就到泌尿科就診，沒想到該名醫生還沒精確檢驗，直接以刻板印象說他是外國人所以性生活很亂，下了診斷「亂打砲所以得了性病」。

黑素斯對於被該名醫生初步診斷為「性病」後，整整一周都處於焦慮狀態，直到下次一周後回診看報告，結果是完全沒到任何性病，醫生改口說他水喝得不夠多，所以有點感染，多補充水分就好，南轅北轍的結果讓他大傻眼。

黑素斯在影片中問大家：「你們也有這樣的經驗嗎？」，坦言這不是他在台灣唯一一次遭遇到類似的狀況，所以拍片提出問題，希望某些台灣醫生能多點同理心，也讚台灣的健保系統是很棒的，真的不希望遇到部分不合理的醫生。

台灣醫生用種族歧視來診斷老外？Taiwanese doctors discrimination in foreigner´s diagnose

(中時新聞網)