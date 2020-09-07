國1發生旅客離奇墜落遭後車輾斃事件。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

國道1號中壢路段，5日晚間驚傳一起離奇死亡事故，一名女子不明原因從遊覽車安全門摔落車道，遭後方2台轎車輾過當場死亡。輾過女子的2台轎車是否有肇責？網紅律師林智群表示，若有他會很驚訝，因為這樣等於後車駕駛被當成奧運選手般期待。

39歲紀姓女子5日與母親搭乘國道客運自高雄北上，紀女如廁後不明原因開啟安全門，不慎跌落車外，慘遭後方2輛轎車輾過，當場死亡。紀母泣訴，原以為女兒只是去上廁所，沒想到母女從此天人之隔。

紀女領有身障手冊，出生後便由高雄祖父母照顧，後因阿公過世、阿嬤年事已高，紀母南下接女兒北返，以便就近照顧，誰知竟發生如此憾事。

國道警調查，紀女及母親5日下午5時搭乘阿羅哈客運從高雄九如前往台北，晚間10時行經國1北上58公里中壢路段外側車道時，紀女突開啟安全門摔出車外，後方2輛轎車駕駛52歲邱女、43歲郭女因閃避不及，先後輾過紀女身軀。

對於這起事故，律師林智群在臉書發文表示，「在高速公路上不可能預見到前車有人跳下來，如果這樣還有肇責，我會很訝異⋯⋯。有些法院判決對於「未注意車前狀況」這個要件的操作，某程度會讓大家覺得，後車駕駛被課與了奧運選手般的期待」。

網友也紛紛回應：「應注意而未注意這件事，真的很奇怪」、「這就是法律不夠嚴謹的結果！從法治退回人治，法官的權利變大了，他可能判你有罪或無罪，只憑他的心證！他的心若有一天受不住誘惑或壓力！不公不義的事就會不斷的發生」、「道義責任。明講如果硬閃可能自己翻車身亡」、「應該要求法官示範如何閃避，並請他老婆跳車」、「台灣法官異於常人，只有他們閃得過！」。

(中時新聞網)