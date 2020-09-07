第47屆永信盃排球賽標誌。（取自永信盃官網）

國內規模最大排球盛事永信盃全國排球錦標賽今年邁入第47屆，最新報名狀況是共有360隊參加，其中國小組參賽隊伍140隊創下新高，將在19日到22日於台中大甲鐵砧山永信運動切磋球技。

今年國內外體育賽事受到新冠肺炎大流行影響，但運動員仍依舊為了熱愛的事物堅持，本屆永信盃以「勢不可擋」作為口號，由於「勢」唸起來和數字「4」很像，並且數字7加上一顆排球看起來也像「可」字，大會以這兩點作為發想，設計出相當特別的大會標誌。

永信盃大會也邀請上屆大專組以下冠軍隊伍，拍攝金牌球隊的訓練日常，透過鏡頭分享愛排球成癡的心情，教練也放下平時嚴肅的一面，感性透露對球員的期許，大會希望藉由感性的宣傳片，讓大家知道這群排球癡在勢不可擋的背後，花了多少新血一步一步追逐排球夢。

本屆賽事大會還會在19面球場安排專業攝影師，捕捉選手激戰的英姿，於每場比賽結束後分享到永信盃官方粉絲專頁，並首度和運動品排美津濃合作，推出紀念T、紀念老帽、排球襪及永信盃紀念貼紙等限量周邊商品。

(中時 )