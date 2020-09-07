英國與歐盟的貿易談判陷入膠著。英媒7日報導，英國首相強森將正式告知歐盟，雙方達成自由貿易協議的最後期限是10月15日，且不會繼續拖延下去。此外，英國政府也有意推動新法案，推翻脫歐協議內避免在北愛爾蘭設置硬邊界的方案。

英歐的第8輪談判將於8日展開，屆時料將就捕魚權及國家補貼規則等問題繼續談判。英媒指，強森將向歐盟表明，雙方的貿易協議若要在年底生效，雙方就必須在10月15日之前達成共識，「如果沒有共識，我看不到雙方達成自由貿易協議的可能。如果是這樣，我們就應接受現實繼續前進」，又稱這「仍將是不錯的結果」。他所指的無協議狀況，意味英歐將像歐盟與澳洲一樣，根據世界貿易組織的規則進行貿易。

《金融時報》則引述3名知情人士說法指，英國將於9日公布內部市場法案內容，料將取代脫歐協議的關鍵部分，包括國家補貼與北愛爾蘭海關等。由於該法案會損害北愛爾蘭與愛爾蘭的利益，引發兩地政黨同聲譴責英國政府，愛爾蘭外交貿易部部長科文尼（Simon Coveney）亦稱，此舉很不明智。

(中時 )