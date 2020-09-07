嘉義縣國本學堂進階班7日開課，嘉義縣長翁章梁親自到場授課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國本學堂進階班7日開課，嘉義縣長翁章梁親自到場授課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國本學堂進階班7日開課，嘉義縣長翁章梁親自到場授課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國本學堂進階班7日開課，嘉義縣長翁章梁到場授課，還提到他父親當年下一季要種什麼，都會到廟裡擲筊問神明，顯見當年長輩的農業經驗已經無法符合新農業需求，未來的走向是科技和精準農業，希望藉由公部門挹注資源及技術協助，為嘉義縣農業打造一支現代化的農業菁英部隊。

縣府指出，國本學堂的核心價值是「農業專業化」、「信賴職農精神」及「塑造品牌形象」三大主軸，7日是農業產銷人進階班第一堂課，邀請在地產銷人才分享產銷整合實務，包括如何從發展共工共購的經營模式開始，運用專業分工管理策略，從導入科技的田間管理技術、專業採收、分級包裝與出貨，穩定生產供應及品質，同時了解新興市場的操作模式與需求，從農產品供應鏈對應不同銷售市場，盤點個別市場需求對接產地的操作計畫性生產，透過「農業產銷人」角色的整合及規畫，達到「穩定生產」及「穩定供貨」兩大原則，與市場銷售端建立起合作基礎，創造共同獲利之局面。

翁章梁今到場為這批通過資格審查的學員加油打氣，表示早期農業傳承自長輩的經驗，他以自身經驗為例，下一季要種什麼蔬果，父親就會到廟裡擲筊，多數的老農因為資訊不足，對作物的理解也只能來自經驗，但是，這一套農業決策已經完全改變了，現在的農業講求的是精準和科技，以及包裝、品牌和行銷，甚至是直接面對消費者，不再由盤商控制市場。

翁章梁還說，戰後嬰兒潮時代的老農日漸凋零，青壯農務農可取得的土地面積只會增加，不會減少，小農時代走不進市場，唯有專業、品質、品牌，加上可控制的土壤和因應氣候變遷的農業整合性技術與知識，才能讓60年來不被祝福的農業，走出自己的一片天地。

(中時 )