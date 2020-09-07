美國股市上周四、五歷經一波修正，那斯達克指數上周出現今年3月以來最大的單周跌幅。如今有數據顯示，在這波股市下修之前，美企高層上個月已拋售不少手中持股，規模創下5年最大。

金融時報報導，研調機構Smart Insider數據顯示，有1042位美企高層在8月售出67億美元（約新台幣2千億元）的自家股票，規模創下2015年11月以來新高，人數也創下2018年以來最多。被列入統計的都是總市值10億美元以上的企業高管，且每個人的售股金額至少1萬美元，其中不包含為了繳稅而賣股的主管。

報導指出，企業執行長、財務長以及董事會等內部人是往往最了解公司營運，因此，企業高層拋售股票的行為，通常會被投資人視為衡量指標，這些內部人士拋售股票可能是代表公司營運前景不理想，也可能是股價已經偏離內在價值。

最大賣家是傳產業丹納赫集團創辦人拉雷斯兄弟，賣出旗下Fortive科技公司近10億美元股票。今年3月來該公司股價已上漲約75%。

不過，不少投資人認為，美股近日走低，某種程度上是讓市場回到更正常的狀態，考量到8月的強勁表現，美股這波回調並不讓人意外。

(中時新聞網)