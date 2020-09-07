醫師於病患身上黏貼「3D立體定位貼片組」，透過電腦重組影像，將可更清楚看到電極導管放置位置。（台南市立醫院提供／周書聖台南傳真）

台南市一名41歲周小姐過去因患有心律不整症狀，有時候甚至出現暈倒的狀況，經過台南市立醫院心臟內科林俊元醫師建議，接受無輻射透視不整脈燒灼術，術後恢復良好。無輻射透視不整脈燒灼術可以完全避免游離輻射影響，大大降低細胞損傷或死亡的可能。

過去傳統治療心律不整的電燒手術，醫師為了讓導管放置正確的位置，必須使用X光來透視心臟，醫師和病患需要穿著厚重的鉛衣進行手術，以減少輻射暴露，一檯手術下來大約會發射5000到6000次胸腔檢查的X光放射光劑量，其輻射暴露在人體的累計量有可能造成癌病變，對於手術醫師和病患皆有負面影響。

新型的無輻射透視不整脈燒灼術於近4年開始興起，手術進行時醫師會在病患的身體上黏貼6到8片的立體定位貼片，以3D影像重組的技術來透視心臟，並將電極導管更精準地放入適當位置。

林俊元醫師表示，無輻射透視不整脈燒灼術不僅能夠讓病患安全有效的治療，對於執行手術的醫師來說，更能夠減低游離輻射影響。

目前健保給付18歲以下患者使用「3D立體定位貼片」，而18歲以上患者需自費3萬多元。

(中時 )