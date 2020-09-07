全台第一家由政府經營的共同工作空間「高雄市數位內容創意中心」，為了因應新媒體和網路社群時代來臨，今年新增「直播間」及「Showroom」等場域，讓進駐單位免費使用、搶攻網路流量。

成立即將滿8年的「高雄市數位內容創意中心」（DAKUO），7日舉辦Re-Open儀式，由高雄副市長羅達生與經發局長廖泰翔主持，宣告迎戰社群時代，並結合國際交流媒合會辦理，提供平台助新創公司爭取更多投資。

高雄副市長羅達生指出，高市府將整合DAKUO數創中心、KOSMOS HATCH體感奇點、以及KO-IN智高點與駁二等共創基地，打造完備的創業生態鏈，提供人才、資金、市場驗證、社群、輔導講座、以及國際交流等資源，協助企業快速與市場對接、提高國際競爭力，歡迎新創好手前來投資高雄，高市府將成為企業最強的後盾。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄市長陳其邁非常關注與青年產業政策，並多次強調要讓青年在高雄「好創業、好就業」，更要協助年輕人走向國際市場，而DAKUO正是孵育潛力青年新創公司的保溫箱，進駐的團隊平均年齡約25歲至35歲。

廖泰翔指出，未來，DAKUO除了持續強化國際合作外，也將運用直播間，邀請知名直播主及平台，共同合作，幫新創產品「開箱」，創造1加1大於2的流量效益及商機，打造DAKUO基地成為年輕人實踐夢想的最佳場域。

他說，DAKUO7日的「重開張」活動，特別匯集15家新創業者，展示產品，並邀來TPTF（台灣跨太平洋科技基金）、台杉投資、法國科創、以及若水資本等9家國際創投公司，舉辦交流媒合會，讓年輕進駐團隊有機會爭取更多投資。

高雄經發局指出，DAKUO以匯聚人才、整合資源的「HUB」平台概念經營，透過全年無休的單一窗口，整合服務，協助業者投資高雄，7年來累計有58家企業團隊進駐、創造逾900個工作機會、研發超過300件產品，更吸引4家日商、2家美商及1家加拿大外商跨海進駐，並扶植3家新創業者IPO掛牌興櫃。

經發局表示，目前進駐DAKUO的企業共20家、類型多元，包含創下57國付費工具類APP排行榜冠軍的「手機醫生」的點子行動科技，還有專精教育領域開發「FUN學堂」，整合師生服務的資雲數位科技、以及研發「智慧影像辨識」系統、提高肺結核篩檢準確率的威捷生醫等等，透過DAKUO提供空間、媒合資源的協助下，全力研發創新產品、陸續在業界打響名號。

(工商 )