7-ELEVEN繼去年攜手福特六和，首度推出汽車預約賞車服務，後來又陸續推出Gogoro機車、百萬遊艇、哈雷機車等預購，今（7）日再宣布首次攜手歐洲豪華車廠VOLVO，於全台超過5,800家門市、24小時提供指定合作車款資訊，要成為民眾最便利的購車諮詢平台，即日起只要到門市登錄預約鑑賞最新車款XC40 T3，不僅享有專屬車款優惠方案，還能獲得5,000元7-ELEVEN禮券。

此外，7-ELEVEN表示，為感謝900萬名OPEN POINT會員，即日起至10月4日止推出「慶900萬會員九宮格積分刮刮樂」活動，只要1點OPEN POINT點數，就有機會將價值159.9萬元起的VOLVO XC40 T3的進口豪華名車開回家。

據7-ELEVEN介紹，VOLVO XC40自2017上市至今，作為首部採用CMA平台車款，主打時尚都會外型、人因智慧科技、智慧收納空間、強悍動力與頂級安全防護等五大特質，也成功拿下多項風雲車款大獎。本次合作預約鑑賞的XC40 T3 Momentum車型，搭載全新Drive-E三汽缸缸內直噴渦輪引擎，主打頭款9.9萬可輕鬆入主。

7-ELEVEN指出，即日起至10月4日推出「7-ELEVEN x VOLVO XC40 T3獨家購車方案」，消費者只要透過以下步驟，即可完成購買：

一、透過門市了解VOLVO合作指定車款訊息

二、上網登錄資料

三、VOLVO經銷商派專人聯繫消費者並預約賞車

四、簽立訂單

五、領牌，還可獲得5,000元7-ELEVEN禮券。

(工商 )