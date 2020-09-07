由證交所及寬量國際共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上臺灣投資說明會，於9月4日圓滿成功，證交所與業界先進再次攜手突破地域限制，於一周內順利安排38家上市櫃公司，與來自全球131家投資機構進行超過995場一對一會談，受到與會公司及投資人正面肯定。

活動期間，證交所透過專題演講，以近期深受國際機構投資人矚目的臺灣資本市場優勢、公司治理發展與ESG展望，向全球投資人展現臺灣資本市場投資價值。

證交所指出，儘管全球受疫情影響，金融市場迭有波動，但臺灣上市公司的基本面表現及公司治理發展是推助資本市場前行的強力支柱。而8月25日發布的「公司治理3.0－永續發展藍圖」，更將帶領臺灣資本市場邁向新里程，強化國際投資人對我國市場信心。

寬量國際谷月涵策略長也在專題演講時表示，臺灣應對新冠肺炎疫情相對亮眼，私人企業與政府的資產負債表表現優異。儘管在股價高漲和經濟弱化的雙重壓力下，全球股市可能面臨下檔風險，但臺股受惠於高科技族群相對抗跌之表現及企業低槓桿度，或有機會證明是資金的避風港。

本次引資活動係證交所繼今年4月6至10日後，再次與寬量國際攜手合作；為進一步增進臺灣同業先進間密切交流，寬量國際特別於9月4日安排一場投資人關係雙向交流閉門會議，探討在資本市場市值已創高峰之情形下，上市公司應如何創造股東價值。同業先進熱烈響應，觀點各有千秋，為本次線上引資活動寫下新頁。

當線上引資成為「新常態」，證交所持續與時俱進，展現靈活彈性，不遺餘力推廣我國市場優勢，致力為臺灣資本市場開拓前路、創造機會、引進動能，並持續帶領上市公司邁向國際舞台。

本次線上專題演講影片已置於Webpro 3.0影音傳播網，供投資人隨時播放。觀看活動影片，請至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」或點擊https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157。

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