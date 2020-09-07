桃園市目前累積15例登革熱本土個案，7日再爆1例新增個案，為桃園區中聖里的19歲學生，主要活動地點為住家及補習班，桃園市衛生局表示，不排除為長安里社區群聚感染或不顯性社區感染。

該確診個案為首例中聖里個案，該男子近期無國外旅遊史，8月29日出現發燒及肌肉痠痛症狀，8月31日因持續發燒至醫院就醫並住院治療，住院期間反覆發燒及出現紅疹，醫院通報疑似感染登革熱，經採集檢體送驗，於6日由衛生福利部疾病管制署研判確診。

衛生局表示，該名個案生活單純，主要活動地點為住家及補習班，將針對個案住家50公尺完成病媒蚊密調、孳生源清除及周邊300公尺戶外施行化學防治作業。

衛生局呼籲民眾配合清除家戶內外積水容器，如未主動妥善管理、清除積水容器致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。另也請市民配合衛生局及相關單位疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作等情形者，依法可處6萬到30萬元罰鍰，衛生單位每日至社區巡查，截至目前已裁罰7件，尚有15件辦理裁罰中。

(中時 )