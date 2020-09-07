德國7月工業生產連續第3個月增長，惟復甦失去動能。

德國聯邦統計廳周一公布，德國7月工業生產總值（包括製造業、能源業與營建業的產出）經日曆調整後較6月成長2.8%，不如經濟學家預估的月增4.1%。

德國聯邦統計廳將6月的工業生產數據上修至月增28.8%，凸顯出7月的復甦大幅放緩。

與去年同期相比，德國7月工業生產總值經日曆調整後下滑7.3%。

德國7月工業生產的國內訂單較6月減少10.2%，國外訂單成長14.4%。來自歐元區的新訂單月增7.3%，來自其他國家的新訂單增加19.2%。

中間財的新訂單較6月成長9.5%，資本財訂單減少0.4%，消費財新訂單成長0.2%。此外，汽車產業的新訂單較上月勁揚8.5%，但與2月爆發疫情前相比仍下滑2.4%。

此外，與2月實施防疫封鎖措施之前相比，7月份的工業整體新訂單經季節性與日歷因素調整後減少8.2%。上周五德國公布的7月製造業訂單則成長2.8%。

(時報資訊)