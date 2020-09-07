三貝德(8489)今天宣布主力產品「升學王」推出3.0版全新升級版，主要解決108課綱對為學生及家長的痛點，同時，三貝德也推出全台首創「素養直播課程」，並用數位科技優勢搭配全台實體補習班，希望以三大策略，刺激三貝德數位學習銷售成長，會員總數也希望由目前3.3萬人成長20～30％，目標2021年營運重新回到2018年的高峰。

雖然線上學習普及率高，但三貝德今年上半年受108課綱影響，線上成長率比去年放緩，加上投入研發經費，營收、獲利不如去年同期，每股盈餘0.19元。不過，IDC預測，包括遠距教學等科技服務都將迎來嶄新的發展機會，「線上課程平台」已躍升為熱搜關鍵字，近期大幅成長3倍，且依教育部所發布「高級中等學校教育消費支出調查」指出，人均校外學習費用為57033元，人均補習金額為52853元，4年內成長近2倍，預估12年國教改革帶來的補教產業產值將達千億商機。

三貝德為因應108課綱，今天推出歷時3年、耗資2億元打造的升學王3.0全新升級系統，最主要的特色是創建獨家智慧學習程平台，幫助升學王會員每學期訂定目標、輔導規劃、內容審視客製專屬完整的學習歷程檔案。除此之外，還有專業素養課程及素養考題，讓學生全方位贏戰108課綱升學制度，除了希望增加線上會員人數外，也會推廣到有4萬名學生的實體補習班，希望第4季效果能顯現，單季營收能優於去年同期以及站上今年最高的一季。

其次，以利潤共享方式，網羅跨領域素養名師，三貝德推出全台首創「素養直播課程」將數位學習產品做出差異化。同時，旗下亞洲教育平台也持續整併全台實體補習班，目前已經有67個據點，用數位科技優勢搭配實體補習班，持續挹注公司接下來營運動能。

在宣布升學王3.0上市同時，三貝德推出加值回饋價，以約56折、3年10科破盤價68800元，另外可選擇以10000元加購參考書籍，30000元則可加購探索營隊與小論文輔導與線上家教服務，特別強調價格透明協助家長與學生一起迎接108課綱多元學習，有意以全新的內容及超優惠價格，提升在數位學習的市占率。

而三貝德旗下亞洲教育(6764)會持續拓展據點，預計明年上半年送件申請上櫃。

(時報資訊)