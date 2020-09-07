蘋果新機拉貨啟動，光學鏡頭廠-玉晶光(3406)8月合併營收17億7742萬1000元，較上月增加13.64%，為去年9月以來新高，玉晶光表示，9月需求還是很旺盛，營收須視客戶實際拉貨及工廠生產狀況而定，但如無意外，第3季比第2季好是可以期待的。

受惠於蘋果iPhone新機拉貨，玉晶光8月合併營收持續走高至17億7742萬1000元，月增13.64%，但因去年同月基期較高，年減3.3%，累計前8月合併營收為91億986萬4000元，較去年同期增加43.96%。

根據DIGITIMES Research調查，2020年蘋果(Apple)受疫情影響，iPhone12系列量產及上市時間點推遲超過4~6週，2020年下半合計該系列出貨量因而落在6300萬至6800萬支間，將較2019年下半iPhone11系列減少超過500萬支。

不過，由於第3季為傳統旺季，玉晶光表示，9月客戶需求還是旺盛，營收將視客戶實際拉貨及工廠生產狀況而定，但第3季比第2季好是可以期待的。

玉晶光近期屢遭空襲，不過外資多維持力挺，美系外資日前報告指出，根據產業調查，玉晶光已經解決7P主相機中的一個小「膜裂問題」，並已開始為新iPhone出貨，認為玉晶光7P出貨將會順利；再者，華為佔玉晶光營收比重不到10%，而蘋果佔玉晶光營收約50%到60%，華為新禁令負面影響有限，給予玉晶光「買進」評等，目標價920元。

(時報資訊)