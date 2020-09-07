華宏(8240)8月合併營收9.66億元，月增6.9％，年增15.4％，創近5年來單月新高；累計前8月合併營收達到65.3億元，年成長4.03％。公司指出，受惠於宅經濟興起，帶動顯示器整體光學膜片需求，下半年起消費者對大尺寸電視需求增溫，以及電視品牌和通路商進入旺季備貨期，帶動華宏7、8月營收呈現月增、年增雙成長，8月營收更創下近5年來單月新高，其中液晶電視應用光學膜片銷售大幅成長，預期第3季將較上季及去年同期約有2～3成的成長。

隨著IT面板相關產品銷售熱潮延續，華宏監視器(monitor)及筆電應用光學膜片出貨持續強勁，其中擴散膜及偏光片營收持續增長。同時車載遞延效應顯現，隨大陸及歐美新車市場逐步走出疫情陰霾，車載應用光學膜需求明顯回升，帶動華宏車載應用的偏光片銷售較去年同期大幅成長1倍。

目前液晶電視逐漸朝窄邊框設計，TV、NB應用的光學膜片印刷成為趨勢，且客戶持續提升生產效率及節省成本，加上光學膜片朝向廣色域化發展，致使貼合膜廣受客戶青睞，其要求的裁切技術較其他光學膜更高，近年來華宏持續專注在光學膜片裁切及印刷技術、設備、品質檢測與良率的提升，獲得台灣、大陸、日本及韓國等客戶指定配合，有助於推升營運動能。

(時報資訊)