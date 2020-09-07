旅遊業者雄獅（2731）面對新冠肺炎疫情衝擊，轉型生活產業積極轉攻內需市場商機，並因應銷售商品性質改變，逐步縮編實體門市通路，目前實體門市已自80間降至68間，預計至年底將降至近50間，但同時亦規畫拓展新形態門市，在產業冰河期中積極轉型突圍。

雄獅公布8月自結合併營收3.92億元，較7月1.98億元成長達97.63％、登近半年高點，但仍較去年同期23.53億元減少達83.32％。累計前8月合併營收53.23億元，較去年同期204.61億元減少達73.99％，續創同期新低。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，過去為銷售出境旅遊產品，雄獅多選擇在市中心、人潮聚集的黃金地帶設立實體門市，租金成本高昂。面對疫情邊境管制致使出境旅遊完全斷炊，因應全力轉攻國旅商機，實體門市的銷售產品性質及設立目的均已和過去不同。

游國珍分析，出境遊及國旅產品的需求及狀況不同，扭轉實體門市設立目的。由於國旅商品以票券銷售為大宗，無法支撐既有門市的高租金成本，因此對此積極調整，轉向交通樞紐或熱門觀光景點設立據點，提供服務將不只是銷售產品，尚包括提供旅遊諮詢服務。

游國珍指出，規畫中的新形態門市跟既有據點設立目的大不同，較類似旅遊服務中心，可能為3分之1提供旅遊諮詢服務，3分之1銷售旅遊元件等產品、3分之1與在地政府觀光單位密切合作。而目前既有門市平均人力編制8位，但新據點規畫編制的人力反而增加。

游國珍表示，雄獅實體門市已自原有的80間縮減至68間，預期年底將降至約50間，明年不排除繼續精實，但也同時規畫開設新型態門市，重新調整原有門市釋出人力，預期未來實體門市據點應不會低於50間。

(時報資訊)