強烈颱風海神(Haishen)周一早晨直撲日本九州，並持續往北撲向南韓的東海岸地區。

周一上午日本九州約有44萬戶家庭停電，部分企業被迫關閉。包括32名民眾受傷，接近200萬名民眾被命令撤離居住地區。九州部分地區至今仍受七月強降雨水災，目前仍尚處復原工作中。

僅隔數日，強颱海神隨著梅莎颱風之後，今日撲向南韓，後者曾造成南韓兩名民眾死亡。海神上午在東南方城市蔚山登陸，每小時持續風速可高達126公里，高風速目前已造成南韓5000戶家庭停電，濟州島也報出自周六已來的473公厘雨量。南韓已疏散1000名民眾，十家航空公司超過300個航班取消。

北韓在一周前已遭受兩個颱風襲擊，目前強颱海神路徑正撲向北韓，預計下午稍晚進入北韓。北韓農業極易遭受天候侵襲，今夏的嚴重水災令專家擔憂北韓糧食和社會穩定狀況。領導人金正恩上週六曾現身東岸地區，下令黨員加入重建工作。

(時報資訊)