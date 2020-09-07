我國中美洲友邦宏都拉斯的財政部長米德斯（Marco Midence）昨（6）日宣布感染新冠肺炎，並且有輕微症狀，值得注意的是，米德斯就任財政部長才短短2周。

Este día me enteré de que soy positivo por #COVID19. Mis síntomas son leves pero responsablemente me mantendré aislado en mi casa en la modalidad de teletrabajo.

Los proyectos y acciones bajo mi responsabilidad los seguiré ejecutando. — Marco Midence (@Ministro_SEFIN) September 7, 2020

路透社報導，現年35歲的宏都拉斯財政部長米德斯6日在推特宣布，新冠肺炎病毒檢測結果呈現陽性。

他說自己有出現「輕微」症狀，並且會在家中隔離以及遠距辦公，他強調「將會繼續執行份內的計畫與行動」。

值得注意的是，米德斯8月20日才獲任命成為宏國新任財政部長，至今才上任19天，未滿3周。

6月中旬，51歲的宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）才宣布感染新冠肺炎，他的妻子與2名幕僚也同時確診。在經過16天治療後，葉南德茲於7月初出院，持續在家接受治療。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（7）日下午4時，宏都拉斯共有64,764例確診病例，超過2,000人喪命。

(中時新聞網)