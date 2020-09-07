整條馬路都是我的畫布！讓孩子在馬路上瘋狂塗鴉的「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」活動將在本周末登場，市府將在市府前的中山路封街，讓孩子們可坐在馬路上恣意畫畫，另還有闖關遊戲，市府邀請親子們一起來開趴嗨翻天。

「封街畫畫就是要把街道還給孩子，讓孩子放肆享受健康、玩創意！」市長林智堅說。他表示，去年市府與「還我特色公園行動聯盟」共同舉辦「2019上街玩耍吧！」封街活動，讓孩子甩開電視、手機，與父母長輩一起到戶外玩耍，吸引2000多名親子同樂。

今年，這場大型馬路封街塗鴉趴再次來到新竹市，要讓大、小朋友都可以再享受恣意坐在馬路上塗鴉、闖關的樂趣。

市府表示，長期關注健康飲食、兒童權益、教育問題的Zespri奇異果公司，繼2019年在台北、台南雙城舉辦「超有感封街趴」，讓孩子享受在街道上作畫的創意趴後，今年與新竹市政府、Design for Change,Taiwan（DFC）、家樂福文教基金會及特公盟合作，再次封街玩創意。

市府城銷處長顏章聖表示，封街趴除了讓孩子可以在中山路上畫畫，現場還有奇異王國城堡、8個闖關遊戲，孩子可以用紙板做刀劍、盔甲，將自己打扮成奇異王國小奇兵，或用各種可愛的蔬果造型道具擊敗壞菌，認識蔬果對健康的重要性，闖關成功就可拿到好吃又健康的奇異果。

封街趴活動將在12、13日連續兩天的下午4 點到晚上9點舉行，小朋友只要填寫資料即可免費入場。另舉辦活動的兩天上午10點至晚上10點，中正路（世界街至中央路）與中山路（中正路至大同路）將實施封街管制，請用路人注意，詳情可上網查詢：https：／／ppt.cc／faALrx。

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