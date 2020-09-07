2022台北市長選舉，各政黨如何佈局引發外界關注。最新民調出爐後，資深媒體人韋安認為，台北市議員羅智強是國民黨最大的黑馬，同時他分析，羅智強在支持度上超過基隆市長林右昌，若改參選基隆市長，有機會為藍營收復失地，韋安還直言，「羅智強去選基隆一定安啦！」

韋安6日晚間在臉書上表示，「羅智強去選基隆一定安啦！」並指出，民調顯示羅智強在台北市長選戰的支持輸蔣萬安30%。「不過，這算什麼，2015年國民黨在谷底時，羅失業靠撰稿謀生，支持度恐怕連1%都不到，5年內成長了多少倍？羅智強無疑是藍營最大黑馬。」

韋安分析，若2022台北市是由羅智強與林右昌對決，林支持度29.2％，羅支持度31.5％；若是黃珊珊以及黃國昌加入戰局，林支持度23.8％，羅智強支持度25.4％。羅智強已經「雙贏」民進黨中生代明日之星了，若改參選基隆市長，應該有機會為藍營收復失地。

韋安還指出，如果羅智強在數倍的努力下，超越蔣萬安出征（不是完全不可能），即使現在陳時中以48.3％的支持度，勝過羅智強的支持度28.5％，兩人差距19.8個百分點。但支持度上，陳已經在走下行趨勢（疫情和美豬議題），羅則還有上升空間（每日狂奔），最後無疑是55PK，甚至出現支持度死亡交叉。

網友們也留言回應，「現在羅要參選台北市長我想有點操之過急，會重複當年連勝文的情況」、「選舉瞬息萬變，這兩年會發生啥事還未可知呢」、「就看黨內初選了，我希望羅也趕緊想好其他戰區，桃園基隆都行」。

(中時新聞網)