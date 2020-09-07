鍾姓男子約人談判破裂，憤而持槍砸對方前擋風玻璃導致槍枝走火！台中市警局六分局獲報，去年甫畢業23歲的女警陳思嘉4分鐘內趕到，眼尖認出鍾男就是通報中嫌犯，立馬向前逮捕，當場起獲改造操作槍1枝、子彈7顆及彈殼1個；全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

警方指出，43歲有毒品、竊盜前科的鍾男，7日凌晨搭計程車與人相約在西屯區西安街巷弄內談判，對方趨車前來，因故談判破裂後；鍾男憤而持改造手槍砸對方前擋風玻璃，導致槍枝走火。對方見狀立即開車逃離現場，漏夜槍響震驚附近住家，打電話向西屯派出所報案。

警方於凌晨1時21分獲報，在西屯區西安街有輛車前擋風玻璃被砸，還傳出1聲槍響；目擊民眾向警方報案，指稱為1名身穿藍衣的男子所為。警方接獲立即發布攔截圍捕，通報線上所有警力於周邊展開地毯式搜索，適巧去年甫畢業的女警陳思嘉，1時25分許在西屯區西安街巷弄內。

陳思嘉眼尖發現鍾男穿著與報案人所述相吻合，即會同警員陳映龍趨前盤查，鍾嫌見狀隨即將隨身側背包丟棄於路旁，員警大聲喝令蹲下，詢問丟棄何物；鍾嫌始坦承側背包內有槍彈，當場起獲改造操作槍1枝、子彈7顆及彈殼1個，警方立即將其逮捕上銬。

警方表示，警訊中鍾男閉口不談與對方「談判」內容為何？只供稱與對方先前發生糾紛，相約於逢甲大學附近巷弄談判；因持操作槍砸對方前擋風玻璃導致槍枝走火，對方立即開車逃離現場，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

(中時 )